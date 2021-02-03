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Политолог назвал «гопническим» поведение Навального в суде

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Политолог, эксперт ЭИСИ Александр Малахов назвал «гопническим» поведение блогера Алексея Навального на судебном заседании.

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Малахов отметил, что вынесенное судебное решение является не новым приговором, а лишь изменяет порядок отбытия наказания из-за многочисленных нарушений. По его мнению, если бы Навальному сохранили условный срок, то это было бы «беспрецедентным снисхождением».

«Поведение защиты на сегодняшнем (2 февраля) заседании не выдерживает никакой критики. Во-первых, хамское поведение самого подсудимого. Во-вторых, отсутствие каких-либо явных точных фактов, которые могли бы повлиять на решение суда. Вместо этого некорректное поведение подсудимого. Я бы использовал термин «гопническое поведение», — цитирует его РЕН ТВ в среду, 3 февраля.

По словам Малахова, зарубежная реакция уже проявилась. Так, с заявлением освободить блогера уже выступили США, кроме того, на судебном заседании в большом количестве присутствовали дипломатические представители.

«Возможно, что они присутствовали для того, чтобы зафиксировать возможные нарушения, возможно, чтобы оказать давление своим присутствием. То что давление по этому поводу будет продолжаться — безусловно, но оно и без этого продолжается. Вряд ли бы оно смягчилось, в случае, если бы было принято решение о беспрецедентном снисхождении к осужденному», — заключил он.

Накануне политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» назвал единственно верным решение суда по делу Навального.

Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года.

Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

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