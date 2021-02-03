Следственный комитет выпустил репортаж об участниках незаконных акций

Следственный комитет России опубликовал репортаж об участниках несанкционированных акций, которые прошли в январе в ряде городов по всей стране. Отмечается, что основным контингентом на демонстрациях были подростки.

Ролик с названием «За кулисами протеста» был выпущен 3 февраля на YouTube-канале СКР.

Как отметила в репортаже директор института психолого-социальной работы Сеченовского университета Мария Киселева, молодые люди находятся в «уязвимой и непонятной жизненной ситуации».

«Ты еще не имеешь за плечами никаких достижений, нет еще опыта работы. А когда тебя уже возвысили, пообещали, что вот сейчас ты выйдешь просто, а потом у тебя за плечами будут золотые горы, и тогда ты уже «боец» и борешься за свое будущее хотя бы вот таким способом», — рассказала она.

По словам эксперта, родители должны дружить со своими детьми, чтобы те не ходили «искать альтернативных авторитетов».

Кроме того, «персональная проверка» показала, что десятки участников акций избежали службы в армии, говорится в ролике СК. Теперь некоторые из них будут направлены на срочную службу.

В свою очередь, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о существовании «протестного актива» в России, когда на демонстрации выходят одни и те же люди, и полицейские знают некоторых практически в лицо.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли незаконные акции протеста. При этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие.

Вместе с этим 22 января Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Тогда же в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность детей и подростков.