Экс-глава Центра ядерной медицины объявлен в розыск по делу о мошенничестве

Следственный комитет объявил в розыск бывшего главу Центра ядерной медицины Олега Козина по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 3 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователи объявили в федеральный розыск Козина Олега Михайловича — фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, один из столичных судов уже избрал для экс-главы Центра ядерной медицины меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

При этом в пресс-службе Хорошевского суда Москвы рассказали, что Козину уже официально предъявлено обвинение, при этом решение об аресте еще не вступило в силу. Расследование ведется в следственном управлении по Северо-Западному административному округу города Москвы.

По данным РБК, Козин был и.о. директора Центра ядерной медицины с 2012 по 2017 год. По версии следствия, не позднее 2014 года в организации появилась преступная группировка. Кроме того, отмечается, что один из фигурантов дела о мошенничестве связан с компанией, которая фигурирует в деле о строительстве медцентра космодрома Восточный.

25 января главу Паданского поселения Карелии Геннадия Тарасова признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.