Путин назвал соцсети бизнесом для извлечения прибыли «любой ценой»

Владельцы социальных сетей стремятся извлечь прибыль «любой ценой», в том числе в ущерб пользователям. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин.

«Плевать они (владельцы) хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которую он направлен. Ведь зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием», — сказал он на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Ранее стало известно, что социальные сети будут привлечены к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. Речь идет о несогласованных акциях протеста, состоявшихся 23 января 2021 года.

27 января Роскомнадзор завил, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах.

21 января 2021 года Роскомнадзор поддержал введение уголовной ответственности для организаторов треш-стримов.

С инициативой ввести уголовное наказание для организаторов треш-стримов выступил и российский сенатор и глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он считает, что необходимо дополнить ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

16 декабря Пушков предложил законодательно запретить трансляции в интернете, в ходе которых демонстрируется насилие над людьми. Он напомнил об уголовном деле, возбужденном после смерти девушки в ходе трансляции блогера Стаса Решетникова (Reeflay).

Блогер обнаружил тело своей подруги в ходе прямого эфира, но не стал прерывать трансляцию. Стрим был прерван только после приезда полиции.