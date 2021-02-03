Полиция проводила девушку-инвалида к метро на незаконной акции в Москве

Сотрудники полиции помогли девушке на инвалидной коляске добраться до метро на несанкционированной акции в Москве, которые прошли в ночь со 2 на 3 февраля.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Полковник Трифонов». На кадрах видно, как полицейские пропустили девушку через оцепление на Охотном ряду к метро, несмотря на то, что проход там был закрыт.

Накануне в Сети были опубликованы кадры, на которых сотрудник ОМОН успокоил плачущую девушку на незаконной акции в Москве и вывел ее из толпы людей.

Во вторник, 2 февраля столичный Симоновский суд заменил условный срок блогеру Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года.

Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

После оглашения приговора в соцсетях стали распространяться сообщения с призывами выходить на несанкционированные акции.