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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0

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Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» дома одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) с разгромным счетом 9:0.

Встреча прошла 2 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В матче отличились Аарон Ван-Биссака, Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани, Скотт Мактоминэй, Бруну Фернандеш, Дэниел Джеймс, дубль оформил Антони Марсьяль.

Кроме того, защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек забил автогол.

Как пишет «Спорт-Экспресс», хозяева поля повторили рекорд самой крупной победы в истории чемпионата Англии по футболу.

Это третий матч АПЛ, завершившийся счетом 9:0. В частности, в 1995 году «Манчестер Юнайтед» забил девять безответных голов «Ипсвичу», а в октябре 2019-го «Саутгемптон» с таким же счетом проиграл «Лестеру».

«Манчестер Юнайтед» с 44 очками занимают второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги текущего сезона. «Саутгемптон» набрал 29 очков и расположился на 12-м месте.

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