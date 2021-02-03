Зеленского обвинили в «политической расправе» над неугодными СМИ

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK расценивают указ украинского лидера Владимира Зеленского о применении к ним санкций как «политическую расправу над неугодными СМИ».

В совместном заявлении телеканалов, опубликованном на их сайтах, сказано, что они намерены бороться за право вещать для граждан страны.

«Обращаемся к президенту Украины: если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся», — подчеркивается в сообщении.

Телеканалы призвали Зеленского «заняться делом», а также подчеркнули, что продолжат «говорить правду» гражданам Украины.

2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда украинских телеканалов.

Ограничения, в частности, предполагают запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм.

В партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» подобные ограничения назвали актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими.