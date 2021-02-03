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ВОЗ вновь зафиксировала недельный антирекорд по умершим от COVID-19

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Более 96 тыс. человек в мире скончались от коронавирусной инфекции за минувшую неделю. Это рекордный показатель за семь дней с начала пандемии, следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованного 2 февраля.

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Так, с 25 по 31 января в мире были зарегистрированы 96 364 летальных исходов из-за COVID-19. Почти половина смертей приходятся на Северную и Южную Америку (47 277), в Европе за прошедшую неделю скончались 36 674 пациентов.

При этом количество новых случаев инфекции за этот же период составило 3 686 110 человек, что на 13% меньше показателя прироста за предыдущие семь дней.

С начала пандемии совокупное число выявленных случаев заболевания выросло до 102 942 987, жертвами инфекции стали 2 232 233 пациентов. По обоим показателям лидируют Соединенные Штаты.

Всемирная организация здравоохранения фиксирует рекордное число умерших в мире от коронавируса третью неделю подряд. В прошлом бюллетене сообщалось о 95 991 летальном исходе, еще неделей ранее — 93 882.

Ранее в этот день в ВОЗ заявили, что средняя скорость распространения коронавируса в мире сократилась в феврале почти в два раза по сравнению с максимальными показателями января.

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