Сотрудник ОМОН успокоил плачущую девушку на незаконной акции в Москве

Сотрудник ОМОН успокоил плачущую девушку на несанкционированной акции в Москве, видеозапись опубликована в Telegram-канале «Двач».

Инцидент произошел на одной из несанкционированных акций, которые прошли в ночь со вторника на среду. На опубликованных кадрах девушка в слезах сообщила, что хотела выйти с другой стороны, после чего правоохранитель решил помочь ей покинуть толпу людей.

«Я тебя провожу, не реви. Сейчас выйдем из толпы, и пойдете домой», — сказал он и провел девушку через полицейские ограждения.

Во вторник столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок блогеру Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года.

Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

После оглашения приговора в соцсетях стали распространяться сообщения с призывами выходить на несанкционированные акции. На данный момент они проходят в Москве и в Санкт-Петербурге, участников задерживают полицейские.