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Инклюзивное образование будут развивать в Хабаровском крае

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Почти 90 млн рублей будет направлено в текущем году на реализацию региональной программы «Доступная среда» в Хабаровском крае. Помимо формирования безбарьерной среды и адаптации жилья к потребностям инвалидов-колясочников, средства пойдут также на закупку средств реабилитации и создания условий для инклюзивного образования. В этом году финансирование программы увеличено до 89,5 млн рублей, передает Vostokmedia.

«Закупим необходимые средства реабилитации не только для инвалидов, но и пожилых неработающих граждан. Еще один важный пункт – создание условий для инклюзивного образования. В рамках этих мероприятий будет продолжено дооборудование трех профессиональных образовательных учреждений», – рассказал министр социальной защиты Александр Дорофеев.

Очередной виток споров о будущем инклюзивного образования в России вспыхнул в начале сентября. Инклюзия подразумевает, что дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) посещают учебные заведения наравне с «обычными» сверстниками, но занимаются там по специально адаптированной для них программе.

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