Открылись четыре временно закрытые станции петербургского метро

Четыре станции петербургского метро, временно закрытые 2 февраля, вновь открылись. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 февраля в Telegram-канале городского метрополитена.

«В 0:23 станции «Площадь Восстания», «Маяковская», «Невский проспект» и «Гостиный Двор» открыты для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении.

Станции были закрыты для входа и выхода вечером 2 февраля. О причинах закрытия не сообщалось.

Ранее во вторник сообщалось, что суды Санкт-Петербурга арестовали на срок до 15 суток 109 человек, задержанных на несогласованной акции, прошедшей в городе 31 января. Еще 170 человек были оштрафованы на сумму до 20 тыс. рублей.

В Петербурге, Москве и других городах России 31 января проходили несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие.