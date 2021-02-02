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Сенат США утвердил Майоркаса на пост министра внутренней безопасности

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Сенат США утвердил кандидатуру Алехандро Майоркаса на пост главы министерства внутренней безопасности (МВБ), сообщил 2 февраля CNN.

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За Майоркаса проголосовали 56 сенаторов, 43 выступили против.

Как отмечает телеканал, новый глава МВБ сыграет важную роль в новой администрации и «начнет откатывать иммиграционную политику» предыдущего американского лидера Дональда Трампа.

Майоркас ранее возглавлял Иммиграционную службы США, а затем занимал должность заместителя министра внутренней безопасности в администрации Барака Обамы.

Кроме того, сенат проголосовал за утверждение Пита Буттиджича на посту министра транспорта США. Его кандидатуру американский лидер Джо Байден выдвинул 15 декабря.

Ранее Буттиджич занимал пост мэра города Саут-Бенд в штате Индиана и боролся за выдвижение на президентский пост от Демократической партии. Из президентской гонки он выбыл в начале марта 2020 года, выразив поддержку Байдену.

26 января американский сенат утвердил кандидатуру Тони Блинкена на пост главы Госдепартамента. В этот же день Джанет Йеллен возглавила Минфин страны.

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