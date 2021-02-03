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Дептранс Москвы призвал горожан не выходить на проезжую часть

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Столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призвал граждан в центре Москвы не выходить на проезжую часть и не создавать проблемы автомобилистам и общественному транспорту.

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В сообщении отмечается, что в СМИ появляются видеозаписи с людьми на проезжей части. Из-за этого затруднено движение на улицах: Петровка, Большая Дмитровка и Дмитровский переулок.

«Убедительно просим не выходить на проезжую часть. По большинству этих улиц ходит общественный и личный транспорт. Пожалуйста, не создавайте проблемы другим пассажирам и автомобилистам», — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» 2 февраля.

Ранее в социальных сетях начали распространяться призывы к участию в несанкционированных акциях после того, как суд вынес решение о замене условного срока блогеру Алексею Навальному на реальный по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше».

В Москве на Манежной площади были задержаны несколько человек.

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