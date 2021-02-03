Дептранс Москвы призвал горожан не выходить на проезжую часть

Столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призвал граждан в центре Москвы не выходить на проезжую часть и не создавать проблемы автомобилистам и общественному транспорту.

В сообщении отмечается, что в СМИ появляются видеозаписи с людьми на проезжей части. Из-за этого затруднено движение на улицах: Петровка, Большая Дмитровка и Дмитровский переулок.

«Убедительно просим не выходить на проезжую часть. По большинству этих улиц ходит общественный и личный транспорт. Пожалуйста, не создавайте проблемы другим пассажирам и автомобилистам», — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» 2 февраля.

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