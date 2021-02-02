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Советники-воспитатели появятся в школах на Сахалинской области

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Сахалинская область вошла в десятку пилотных регионов, где с 1 марта в школах появятся ставки советников-воспитателей. Их задача будет в основном идеологическая, ведь будущие воспитатели должны разговаривать со детьми на «одном языке», в том числе о политике и митингах. При этом, как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, для советников директоров по воспитательной работе введут ежемесячную доплату в размере 15 тыс. рублей.

Старт конкурсу «Навигаторы детства» в конце января дало Российское движение школьников (РДШ) и Министерство просвещения Российской Федерации. Его участники могут претендовать на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. По всей России конкурс пройдет в 2022 году. Однако в школах 10 регионов страны в пилотном варианте советники-воспитатели появятся уже с 1 марта 2021 года. Такими регионами стали Сахалинская, Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Омская, Тюменская, Челябинская области, а также город Севастополь и Ставропольский край, сообщает ИА SakhalinMedia.

Ранее возможность собирать роботов, учиться их моделированию и программированию в специализированном кабинете появилась у школьников Корсакова на Сахалине благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Там открылся технокласс. Закуплены наборы робототехнических и программируемых конструкторов, ноутбуки, 3D притер и 3D ручки, учебники, комплекты напольных полей, по которым двигаются собранные модели.

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