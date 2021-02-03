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Две бомбы взорвались возле дома и в машине депутата парламента Греции

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Возле дома депутата парламента Греции от правящей партии «Новая демократия» Константиноса Богданоса, а также в его автомобиле сработали два взрывных устройства, сообщается на сайте партии во вторник, 2 февраля.

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Отмечается, что сам Богданос не пострадал, а его автомобиль был полностью разрушен.

«Сторонники терроризма и серийного убийцы постоянно атакуют парламентаризм. Сегодня они угрожали физической неприкосновенности и жизни депутата от «Новой демократии» Богданоса и его жены, нанеся удары по их дому и автомобилям с помощью двойного взрывного устройства», — сказано в сообщении.

Нападения подобного рода направлены против демократии, подчеркнули в партии, в связи с этим депутаты ожидают «единодушного осуждения» данного нападения со стороны «всей политической системы».

«Пусть некоторые сделают, хотя и с опозданием, то, чего они не сделали во время предыдущих нарастающих атак на руководителей и депутатов нашей партии. Молчание делает более дерзкими врагов демократии», — подчеркивается в сообщении.

Данное нападения партия связывает с делом террориста Димитриса Куфонтинаса, который возглавлял террористическую организацию «17 ноября» и был осужден на 11 пожизненных сроков. С 8 января он проводит голодовку, требуя перевести его из тюрьмы особого режима Домокос. Его поддержали левацкие организации, а группа депутатов парламентской партии СИРИЗА, которая находилась у власти в Греции с 2015 по 2019 год, подписала заявление в защиту Куфонтиаса, пишет «РИА Новости».

Ранее, 1 января, взрыв самодельной бомбы прогремел возле здания муниципальной полиции в афинском районе Кипсели. Он был несильным, причинен незначительный ущерб.

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