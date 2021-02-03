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«Спутник V» показал 91,6% эффективности в ходе третьей фазы исследований

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Вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний опубликованы 2 февраля в медицинском журнале The Lancet.

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Проверка препарата производилась на 19 866 добровольцах. Среди них более двух тысяч человек старше 60 лет. Для них эффективность вакцины составила 91,8%.

Гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, а у 100% — выработался клеточный иммунный ответ.

Отмечается, что побочные эффекты от препарата сведены к минимуму и в большинстве случаев они протекали в легкой форме.

Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных препаратом «Спутник V», в 1,3-1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, переболевших коронавирусом, передает «Газета. ру».

Первую в России и в мире вакцину от этой инфекции зарегистрировали 11 августа. Препарат назвали «Спутник V», его разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

В России 18 января стартовала вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин, назвав препарат Центра имени Гамалеи лучшим в мире.

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