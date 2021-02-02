Русла трех рек расчистят перед паводками в Иркутской области

Расчистка русел рек Большая Осиновка, Малая Осиновка, Солзан в Слюдянском районе Приангарья завершится до начала сезона паводков. Общая протяженность участка, который предстоит расчистить, составляет 4,2 км.

Реки Большая и Малая Осиновки, Солзан находятся в непосредственной близости к Бабхинскому и Солзанскому полигонам БЦБК, а потому расчистка их русел входит в число первоочередных работ, стоимость которых составляет 61,1 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.

При выпадении сильных продолжительных осадков на реках Слюдянского района формируются дождевые паводки, которые могут привести к выходу воды из берегов, затоплению прибрежных территорий различной степени.