Прямой эфир
Мир
Прототип космического корабля Starship взорвался в ходе испытаний
Мир
Зеленский ввел в действие санкции против украинских телеканалов
Мир
США допустили возвращение в Договор по открытому небу
Общество
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 3 февраля
Мир
В МИДе заявили о готовности Москвы к взаимоуважительному диалогу с США
Мир
Адмирал США предупредил об угрозе ядерной войны с Россией и Китаем
Общество
Россия возобновила международное авиасообщение еще из двух городов
Мир
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Общество
Четыре станции московского метро закрыли на вход и выход

Русла трех рек расчистят перед паводками в Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчистка русел рек Большая Осиновка, Малая Осиновка, Солзан в Слюдянском районе Приангарья завершится до начала сезона паводков. Общая протяженность участка, который предстоит расчистить, составляет 4,2 км.

Реки Большая и Малая Осиновки, Солзан находятся в непосредственной близости к Бабхинскому и Солзанскому полигонам БЦБК, а потому расчистка их русел входит в число первоочередных работ, стоимость которых составляет 61,1 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.

При выпадении сильных продолжительных осадков на реках Слюдянского района формируются дождевые паводки, которые могут привести к выходу воды из берегов, затоплению прибрежных территорий различной степени.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021