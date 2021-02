Глава МИД Швеции назвала конструктивными переговоры с Лавровым

Глава МИД Швеции Анн Линде прокомментировала переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые прошли во вторник, 2 февраля.

Линде находится с визитом в Москве в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Сегодня состоялись конструктивные и честные переговоры с моим российским коллегой министром иностранных дел Сергеем Лавровым. [Сделали] акцент на наших общих вызовах как членов ОБСЕ», — написала она в Twitter.

Линде отметила, что ценит гостеприимство главы российского внешнеполитического ведомства.

Constructive and frank talks today with my Russian colleague Foreign Minister Sergey Lavrov. Focus on our common challenges as members of the @OSCE. Appreciate FM Lavrov’s hospitality. @MFA_Russia #OSCE2021SWE pic.twitter.com/aQtN5uUFUW