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Глава МИД Швеции назвала конструктивными переговоры с Лавровым

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Глава МИД Швеции Анн Линде прокомментировала переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые прошли во вторник, 2 февраля.

Линде находится с визитом в Москве в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Сегодня состоялись конструктивные и честные переговоры с моим российским коллегой министром иностранных дел Сергеем Лавровым. [Сделали] акцент на наших общих вызовах как членов ОБСЕ», — написала она в Twitter.

Линде отметила, что ценит гостеприимство главы российского внешнеполитического ведомства.

Встреча дипломатов была анонсирована 28 января. В повестку входил широкий круг вопросов деятельности ОБСЕ, а также ситуация в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на севере Европы, сотрудничество в Арктике и актуальные темы двусторонних отношений.

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