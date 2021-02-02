Политолог оценил журналистское расследование о вынесшей приговор Навальному судье

Политолог Дмитрий Солонников рассказал «Известиям» во вторник, 2 февраля, о процессе проведения журналистских расследований оппозиционных СМИ. В том числе он прокомментировал расследование издания The Insider о судье, которая вынесла решение по делу блогера Алексея Навального.

В материале издания, в частности, отмечается, что родственники судьи Юлии Окуневой, которая приняла решение об изменении Навальному условного срока на реальный, якобы зарабатывают на контрактах с ФСИН и спецслужбами.

«Большинство таких расследований — это красивая компиляция фактов, цифр, фамилий, названий фирм, за которыми на самом деле ничего не стоит. Еще раз, это касается и расследований оппозиции, и очень часто предъявляемых обвинений в официальных судах. Но в данный момент мы говорим про расследование оппозиции», — объяснил он.

Политолог отметил, что расследования на основе «родственников» и «знакомых» — это «ни о чем».

«Это беда очень многих расследований и неофициальных расследований, и целого ряда официальных расследований, в результате которых возникают уголовные дела. На самом деле круг людей, принимающих решения в нашей стране достаточно узок и найти среди них знакомых или родственников не так-то сложно. <…> Поэтому, используя современные технологии, проследив цепочки двух-трех людей, кто с кем знаком, можно выйти на кого угодно», — рассказал он.

Солонников подчеркнул, что в случае с расследованием в отношении судьи было оказано психологическое давление на конкретного человека и на судебный процесс в целом. Он отметил, что никому не будет приятно, когда публикуется информация о родственниках и знакомых.

«Это организация подготовки к тому, чтобы с одной стороны или судья вышел из следствия, или сделал те действия, которые от него хотели бы видеть расследователи, или заранее подготовка к тому, чтобы потом вести кампанию против результатов суда, которые не понравятся расследователям. Поэтому, да, это организованное действие с понятными целями, с понятными задачами», — подытожил политолог.

Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

Судья также постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор.