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В Италии в школьном учебнике нашли «фальсификацию» истории Украины

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Украинские дипломаты в Италии обнаружили в одном из школьных учебников «фальсификацию» истории Украины, сообщило 2 февраля издание «Главред».

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В учебнике, отмечает издание, указывается, что Крым вошел в состав России после референдума, а Донбасс стал автономным из-за этнического спора украинцев и русского меньшинства.

Как пишет «Главред», посольство Украины обратилось к издательству Pearson, Министерству образования страны и автору учебника с требованием исправить текст.

Издательство выразило сожаление из-за сложившейся ситуации и отметило готовность совместно обсуждать содержание учебников в тематике, касающейся Украины.

В посольстве призвали украинцев участвовать в этой работе и сообщать о фактах фальсификации украинской истории в школьных учебниках.

«Ничего об Украине без Украины» — именно такой подход планируем применять в отношениях с издательствами, которые несут ответственность за выданные учебники совместно с автором и академическим сообществом», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее, 28 января, во время совещания по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины президент Украины Владимир Зеленский назвал выход Крыма из состава Украины «страшной ошибкой», которую нужно исправить.

По его словам, инициированный Киевом международный саммит «Крымская платформа» по «возвращению контроля» над полуостровом станет площадкой, чтобы сплотить международных партнеров, выступающих за территориальную целостность и суверенитет Украины.

В ответ глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель заявил, что в 2014 году Крым вернулся на свою историческую родину, «исправив ошибку окончательно», и призвал Зеленского прекратить обманывать жителей Украины в этом вопросе.

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ.

За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.

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