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Россия возобновила международное авиасообщение еще из двух городов

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Россия возобновляет приостановленное из-за коронавируса международное авиасообщение из еще двух городов — Кемерова и Петропавловска-Камчатского. Об этом 2 февраля сообщается на сайте правительства РФ по итогам заседания оперативного штаба по борьбе COVID-19.

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«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки штабом принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов г. Кемерова и г. Петропавловска-Камчатского», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил, что в Москве позитивно настроены на возобновление авиасообщения с Египтом.

27 января Россия восстановила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией. Три раза в неделю рейсы будут вылетать по направлениям Москва–Дели, до трех рейсов в неделю будет осуществляться по направлению Москва–Каир.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

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