Четыре станции московского метро закрыли на вход и выход

В Москве закрыли на вход и выход три станции метро: «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Театральная». Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«По требованию полиции на вход и выход закрыта станция «Театральная». Поезда проезжают станцию без остановок», — уточняется в Twitter «Московского метро».

Также корреспондент «Известий» сообщает о задержании нескольких человек на Манежной площади Москвы 2 февраля.

Ранее в этот же день по просьбе правоохранительных органов был ограничен доступ на Красную площадь. Кроме того, по требованию полиции было ограничено движениях по улице 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917, улице 1-я Бухвостова от ул. 3-я Бухвостова до ул. 2-я Бухвостова, а также по Проектируемому проезду 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал.

Дороги были перекрыты в районе Мосгорсуда, где во вторник состоялось заседание Симоновского суда.

В рамках судебного заседание рассматривался вопрос о замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный. Об этом ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН).

Суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

Судья также постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор.

Во время процесса ФСИН указывал на многочисленные нарушения правил надзора Навальным. Блогер должен был регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, однако пропускал регистрацию. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в пять лет, несмотря на то что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу. Таким образом, блогер стал первым в России человеком с двумя условными сроками. В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навальному на один год.