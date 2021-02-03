Лед тронулся: США готовы обсуждать отмену санкций против «Северного потока – 2». Но есть ли повод для радости? Со сменой хозяина Овального кабинета в Белом доме многие эксперты пытались предугадать, какой будет политика Джо Байдена в отношении международного проекта СП-2. С одной стороны, стоит вспомнить, что во время своей предвыборной кампании тогда еще кандидат от Демократической партии сделал одно из самых громких заявлений, пообещав вложить до 2025 года $2 трлн в развитие экологически чистых источников энергии. А также полностью перевести ТЭК США на «зеленую энергетику» к 2035 году.

Кроме того, он планировал запретить выпуск новых лицензий на применение технологии гидроразрыва пластов. После вступления в должность Байдена его администрация вернула США в Парижское соглашение по климату, заблокировала строительство нефтепровода Keystone XL и ввела двухмесячный мораторий на выдачу лицензий на бурение в федеральных землях. Последнее не вызвало радости у производителей нефти и газа — представители сектора тут же заявили, что могут перенести добычу в другие страны. Казалось бы, во всех действиях нового президента США читается явная нелюбовь к углеводородам.

С другой стороны, Байден хоть и назвал проект «Северный поток – 2» «плохой идеей» для Европы, намеревается провести обзор ограничительных мер, введенных предыдущей администрацией в отношении этого проекта, и выразил готовность консультироваться на этот счет с европейскими странами, прежде всего Германией — в отличие от администрации Трампа, которая не готова была вступать в какие-либо диалоги на сей счет.

Следующей новостью, которой поделилась с миром немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники в американской администрации, стало сообщение: Соединенные Штаты готовы обсуждать даже отмену санкций. Однако всё не так просто.

Вашингтон рассчитывает, пишет издание, что Берлин представит некий механизм, который не позволит эксплуатировать газопровод «Северный поток – 2» в случае сокращения поставок российского газа через территорию Украины. Другими словами, если Россия попытается оказать давление на Украину, то поставки по трубе в Балтийском море должны быть прерваны.

«Президент Байден снимет санкции только в том случае, если будет гарантировано, что Россия не сможет использовать как оружие против Украины и других соседних стран их зависимость в области энергетики», — сказал собеседник издания.

К тому же, утверждают немецкие коллеги, администрация Байдена предлагает вообще пересмотреть условия российского газового транзита через Украину, с тем чтобы Киев получил более выгодные условия. И наконец, Штаты рассчитывают на увеличение мощностей по хранению газа, что позволит в случае необходимости снабжать Украину.

Издание также сообщило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждала «Северный поток – 2» с Джозефом Байденом, однако, по данным газеты, германские власти пока не спешат представлять какие-то предложения, хоть и приветствуют готовность США к компромиссу. Даже несмотря на заявления источника Handelsblatt в кабмине ФРГ, что для серьезных уступок «мало пространства» и на данный момент уже было сделано многое для того, чтобы развеять опасения Америки.

И с этим нельзя не согласиться. Во-первых, российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намерена прекращать транзит по территории Украины. Согласно российско-украинскому транзитному контракту, подписанному в конце 2019 года, гарантированный объем транзита газа на срок действия соглашения (пять лет) составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.

Справедливости ради надо напомнить, что до подписания этого соглашения стороны договорились о снятии судебных претензий. Но не прошло и года, как говорится, как Украина тут же выставила России новый счет. Поэтому кто держит свое слово — еще вопрос.

Сложно себе представить, как должен выглядеть этот документ, о котором просит администрация США, и каким образом Германия может поручиться за действия или бездействие российских компаний. Байден сегодня может вести диалог с европейскими партнерами, давать оценку действиям администрации Дональда Трампа и даже может снять санкции, которые в текущей ситуации могут и вовсе не оказать влияния на завершение строительства проекта. Хотя сделать это Байдену будет крайне затруднительно. Санкции вводились не указом Трампа, а федеральным законом, поэтому даже при всем желании отменить их без прохождения семи кругов бюрократического ада будет очень непросто.

К тому же сесть за стол переговоров отнюдь не означает рукопожатие и нахождение компромисса в этом вопросе. Мы прекрасно понимаем, что за всем этим стоят не идеалы демократии и свободного рынка, а беспрепятственное вхождение в этот самый рынок американской молекулы. А потому в обсуждении этом вряд ли найдется место справедливости — разве только поиску новых рычагов давления на Россию и ее партнеров.

Недавно зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не исключает возможности обращения в суд для отстаивания строительства «Северного потока – 2», правда, оговорился, что нужно понять «в какой суд». И не исключил, что в американский.

Как говорил классик Михаил Юрьевич Лермонтов, «это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Да, диалог — это всегда хорошо, но во всем этом читается командный тон. Тон, которым из-за океана правила игры диктуют как Европе, так и России.

Автор — обозреватель «Известий», главный редактор журнала «Нефтегазовая вертикаль»

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