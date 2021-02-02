Несколько человек задержаны на Манежной площади в Москве, передает корреспондент «Известий» во вторник, 2 февраля.

В социальных сетях начали распространяться призывы к участию в несанкционированных акциях после того, как суд вынес решение о замене условного срока блогеру Алексею Навальному на реальный по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше».

В 2014 году Навальный был приговорен к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет. С учетом проведенных под домашним арестом 12 месяцев в колонии общего режима он будет отбывать 2 года и 8 месяцев.

По данным управления ФСИН, Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. Так, не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о том, что условный срок ему могут заменить реальным.

После оглашения приговора по требованию полиции были закрыты три станции метро в Москве: «Охотный ряд», «Театральная» и «Александровский сад».

В этот же день полиция задержала у здания Мосгорсуда семерых несовершеннолетних. Сообщалось, что были вызваны родители детей, а задержанные отправлены домой.