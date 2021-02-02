Прямой эфир
Мир
Захарова призвала страны Запада не вмешиваться в дела России
Армия
Минобороны усилит сухопутную группировку в Калининграде
Общество
Стали известны возможные изменения в процедуре ЕГЭ в 2021 году
Общество
Россия возобновила международное авиасообщение еще из двух городов
Общество
Специалисты объяснили бессимптомные случаи коронавируса
Спорт
Фазель выразил надежду на присутствие зрителей во время чемпионата мира по хоккею
Мир
Меркель назвала хорошими данные о российской вакцине «Спутник V»
Мир
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Общество
Четыре станции московского метро закрыли на вход и выход

Несколько человек задержаны на Манежной площади в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько человек задержаны на Манежной площади в Москве, передает корреспондент «Известий» во вторник, 2 февраля.

В социальных сетях начали распространяться призывы к участию в несанкционированных акциях после того, как суд вынес решение о замене условного срока блогеру Алексею Навальному на реальный по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше».

В 2014 году Навальный был приговорен к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет. С учетом проведенных под домашним арестом 12 месяцев в колонии общего режима он будет отбывать 2 года и 8 месяцев.

По данным управления ФСИН, Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. Так, не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о том, что условный срок ему могут заменить реальным.

После оглашения приговора по требованию полиции были закрыты три станции метро в Москве: «Охотный ряд», «Театральная» и «Александровский сад».

В этот же день полиция задержала у здания Мосгорсуда семерых несовершеннолетних. Сообщалось, что были вызваны родители детей, а задержанные отправлены домой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021