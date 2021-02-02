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Суд вынес определение в адрес ФСИН из-за ненадлежащего контроля за Навальным

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Симоновский суд Москвы вынес частное определение Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН) из-за ненадлежащего контроля за блогером Алексеем Навальным во время отбытия им условного наказания по делу «Ив Роше». Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

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«Суд вынес определение в адрес УИИ-15 Москвы. Обратить внимание начальника УФСИН по Москве на нарушения контроля исполнения условия испытательного срока Навальным с обязательным уведомлением суда о принятых мерах в течение месяца», — говорится в решении суда.

На ненадлежащий контроль со стороны ФСИН во время судебного рассмотрения указала прокурор Екатерина Фролова. Она попросила суд вынести частное определение начальнику уголовно-исполнительной инспекции номер 15, которая осуществляла надзор за Навальным.

Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

Судья также постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор.

Представитель ФСИН во время процесса заявил, что ведомство долгое время не ходатайствовало о замене условного срока на реальный, руководствуясь принципами гуманизма.

Однако ФСИН указывал на многочисленные нарушения правил надзора Навальным. Блогер должен был регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, однако пропускал регистрацию. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть.

При этом блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. Кроме того, Навальный нарушал правила условного срока, организовывал массовые беспорядки. Ведомством зафиксировано порядка 60 нарушений.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в пять лет, несмотря на то что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу. Таким образом, блогер стал первым в России человеком с двумя условными сроками. В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навальному на один год.

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