Покупка квартир для детей-сирот затянулась в Петропавловске-Камчатском

Январские аукционы на покупку квартир для детей-сирот в Петропавловске-Камчатском не состоялись из-за отсутствия заявок, сообщила заместитель главы города Наталья Александрова. Всего нужно обеспечить жильем 127 человек.

«На сегодняшний день финансирования хватает на 67. Мы письмо для предоставления недостающих денежных средств направили. Аукционы были размещены на приобретение 15 квартир в январе. Но ни один из них не состоялся по причине отсутствия заявок. На этой неделе должна состояться встреча с риелторами и застройщиками, потому что ситуация очень сложная», — сказала Александрова.

На февраль запланировано размещение еще 15 заявок на приобретение квартир для детей-сирот, передает ИА KamchatkaMedia.

В Красноярске в этом году планируют обеспечить жильем 350 человек, выросших в детдомах. Власти города разместили 30 закупок на приобретение квартир. Их площадь должна составлять от 22 до 42 кв. м, а стоимость каждой — от 1,5 млн до 2,3 млн рублей. Подобные закупки планируется размещать еженедельно. Всего на эти цели выделено 704,6 млн рублей.