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Пожар в детском доме на Полярной улице в Москве ликвидировали

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Возгорание в детском доме на Полярной улице в Москве потушено, пострадавших нет, сообщили 2 февраля в Главном управлении МЧС по Москве.

«В 20:16 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — приводится в отчете ведомства.

Уточняется, что по прибытии пожарно-спасательных подразделений по адресу: ул. Полярная, д. 54А, выяснилось, что в одном из помещений на третьем этаже дома горели вещи и мебель на общей площади около 10 кв. м.

В пресс-службе прокуратуры Москвы проинформировали о проведении проверки по факту пожара.

«В ходе прокурорской проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. На месте находится заместитель Бабушкинского межрайонного прокурора Илья Тимофеев», — сказали в ведомстве.

В департаменте труда и соцзащиты населения города Москвы пояснили, что из здания сразу после обнаружения пожара вывели 36 детей и 15 сотрудников.

«Все временно размещены в ближайшем образовательном учреждении. Там созданы все условия для комфортного размещения ребят и работников центра. С детьми находятся их воспитатели», — подчеркнули в департаменте.

К школе направлены автобусы, чтобы перевезти детей и персонал в ЦССВ «Каховские ромашки», где уже готовятся к их приезду, отметили там.

Ранее в этот день сообщалось о 50 эвакуированных из горящего здания людях, среди них, по предварительным данным, было 15 детей.

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