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Меркель заявила о готовности ЕС приветствовать все одобренные EMA вакцины

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Любые вакцины от коронавируса, получившие одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), приветствуются в ЕС. Об этом 2 февраля заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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«Мы говорили: каждому, кто получит одобрение от европейского регулятора, здесь рады. Я говорила об этом с российским президентом [Владимиром Путиным]. Любая вакцина приветствуется в Европейском союзе, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные», — сказала она в интервью телеканалу ARD.

Меркель заявила, что власти Германии рассчитывают в I квартале текущего года вакцинировать почти 10 млн человек.

«Мы всегда говорили, и для меня это важно, то, что нам обещали [поставить] в I квартале, мы получим. Можно уже сказать, как говорят одни, что мы уже можем вакцинировать в I квартале почти 10 млн человек двумя вакцинами (Pfizer/BioNTech и Moderna)», — сказала она, добавив, что к концу третьего квартала каждый житель ФРГ может получить вакцину.

Кроме того, канцлер позитивно оценила данные о результатах третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи Минздрава РФ и РФПИ. Итоги били опубликованы 2 февраля в медицинском журнале The Lancet.

Как уточнялось, эффективность препарата против коронавируса составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Ведущие СМИ, среди которых издания Politico, The Guardian и телеканал CNN, прокомментировали публикацию, отметив эффективность «Спутника V»по результатам третьей фазы испытаний препарата.

Первая в России и мире вакцина, названная «Спутник V», была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря — к использованию допущены вакцины трех компаний: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

При этом Astra Zeneca и Pfizer сообщили о сокращении поставок препаратов от коронавируса, объяснив это производственными проблемами.

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