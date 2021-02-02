Исполком Казани подготовит проект планировки участка Большого кольца

Правительство Татарстана предложило исполкому Казани заняться подготовкой проекта планировки участка Большого казанского кольца (БКК) на улице Меховщиков. Распоряжение о подготовке подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, документ опубликован на сайте республиканского правительства.

Согласно распоряжению, речь идет об участке на улице Меховщиков от улицы Девятаева до улицы Магистральной. Этот отрезок БКК должны обустроить в рамках развития новой дороги, уточняет InKazan.ru.

Контроль за исполнением документа возложен на министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Летом 2020 года тендер на разработку проектной документации для этого участка БКК уже появлялся на госзакупках, но позже поиск подрядчика отменили. Протяженность отрезка дороги составит 7,1 км.

В августе прошлого года на Большом казанском кольце в столице Татарстана завершили строительно-монтажные работы. Они проводились в рамках первого этапа на 800-метровом участке от улицы Мидхата Булатова до Борисковской по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На второй этап проекта власти республики направят 2,366 млрд рублей. Работы на участке от улицы Борисковской до Технической должны завершиться до 20 июля 2021 года. Четырехполосная дорога будет соответствовать категории магистральной улицы общегородского значения первого класса.