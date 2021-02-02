Детей в Биробиджане отправили на дистанционное обучения из-за мороза

О переводе на дистанционное обучение нескольких школьных классов из-за сильных морозов сообщил в своем аккаунте в Instagram мэр Биробиджана Александр Головатый.

«С завтрашнего дня на дистанционном обучении из-за морозов будут 1–5 классы школ № 10 и 16, а также два четвертых класса школы № 4. Почему именно эти классы и учебные заведения? Потому что школы находятся далеко, младшеклассникам трудно и холодно добираться», — пояснил градоначальник.

Мера будет действовать с 3 до 5 февраля включительно, передает ИА ЕАОМedia. Младшие школы №4 отправили на карантин по ОРВИ.

«Остальные пока учатся. Ситуацию отслеживаем во всех образовательных организациях каждый день, в том числе по ОРВИ и гриппу», — подчеркнул Александр Головатый.