Из горящего интерната на северо-востоке Москвы эвакуировали 50 человек
Пожар произошел в интернате на северо-востоке Москвы, эвакуированы 50 человек, сообщили 2 февраля в экстренной службе.
«В целях безопасности после возгорания в школе с дошкольным отделением на Полярной улице вывезены 50 человек, из них 15 детей», — передает «РИА Новости».
Объявлен первый номер тушения пожара. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются. Возгорание произошло в столичном Центре содействия семейному воспитанию «Полярная звезда».
Сообщение о пожаре на улице Полярной, д. 54, к. 3, поступило в 19:44, информирует ГУ МЧС по Москве.
«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательные подразделения приступили к разведке», — отметили в ведомстве.
Очевидцы сообщали о густом дыме, идущем из окон третьего этажа здания, передает телеканал РЕН ТВ.
Ранее, 25 декабря, стало известно о пожаре в детском пульмонологическом санатории «Колчаново» в Ленинградской области. Дети при пожаре не пострадали — они находились в другом корпусе. Эвакуировать пришлось 16 сотрудников санатория.