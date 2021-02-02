Крупные российские брокеры ввели запреты для частных инвесторов

Российские брокерские компании на волне бунта на американской бирже предусмотрели некоторые ограничения для розничных инвесторов в торговле ценными бумагами. Также накануне Мосбиржа отметила повышенную волатильность цен на серебро и предостерегла участников о рисках торговли инструментами срочного рынка.

«Тинькофф Инвестиции» объявил, что с 17:00 2 февраля запретит открытие и поддержание непокрытых позиций по бумагам компаний American Airlines и Bed Bath & Beyond. В его пресс-службе «Известиям» пояснили, что изменились риск-параметры бумаг и их волатильность. Это означает, что за короткий промежуток времени акции могут вырасти или упасть на десятки процентов. Потенциально при последующих резких движениях цены клиент может закрыть позицию с очень сильным, практически неконтролируемым убытком, отметили там.

Доступ к волатильным инструментам в «Открытии Брокер» предоставляется лишь клиентам, обладающим статусом квалифицированного инвестора без ограничений. Тогда как для игроков без такого статуса торговля с использованием заемных средств по приведенным бумагам уже ограничена, рассказали в компании. В ГК «Финам» сейчас обсуждают вопрос увеличения ставки риска по акции GameStop до 100%, чтобы клиенты не привлекали заемные средства у брокера.

В пресс-службе «Сбера» рассказали об открытии доступа к некоторым из волатильных бумаг, но лишь квалифицированным клиентам и только на внебиржевых торгах. Там подчеркнули: всплеска интереса к спекулятивным операциям с использованием маржинального кредитования в настоящий момент нет, поэтому и никаких мер пока не принято.

Опрошенные «Известиями» эксперты подержали действия профессиональных участников рынка, отметив, что они сыграли на опережение и уберегли граждан от потерь.

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