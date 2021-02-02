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Президенты России и Аргентины обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Ледовая переправа на остров Ольхон на Байкале откроется 15 февраля

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Движение по ледовой трассе на остров Ольхон на озере Байкал планируют запустить 15 февраля, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Точные сроки сдачи объекта в эксплуатацию будут зависеть от погодных условий.

Напомним, что 45 ледовых переправ действуют в регионе для безопасного пересечения водных объектов. Три из них были введены в эксплуатацию 25 января: в Катангском районе на реке Нижняя Тунгуска вблизи села Ербогачен грузоподъемностью до 60 т, в Тулунском районе через реку Ия в поселке Аршан грузоподъемностью до 20 т, и в Тайшетском районе в поселке Соляная на реке Бирюса грузоподъемностью до 40 т. На всей протяженности проезжая часть ледовых дорог обнесена ограничительными вешками, установлены информационные знаки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Лиственница, произрастающая на острове Ольхон озера Байкал, признана старейшим деревом России. «Самым древним деревом признана лиственница «Страж Ольхона» возрастом 777 лет. Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна «Одинокий воин» возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон», — говорится в заявлении ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Возраст деревьев был определен во время совместной экспедиции участников партнерских программ «Деревья — памятники живой природы» и «Древо Байкала».

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