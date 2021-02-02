В аэропорту Сочи задержали выбежавшего на взлетную полосу мужчину

Молодой человек выбежал на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Сочи. Нарушителя задержали сотрудники службы авиационной безопасности. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

23-летнего нарушителя передали полиции, сообщает телеканал «360». Правоохранительные органы будут выяснять, что побудило мужчину бегать по взлетному полю.

Полиция начала проверку всех обстоятельств инцидента.

Ранее в этот же день сообщалось, что пассажирский самолет, выполняющий во вторник рейс из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета. Причину возвращения воздушного судна в аэропорту Стригино не уточнили.