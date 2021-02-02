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Доступ на Красную площадь ограничили в Москве

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В Москве ограничили доступ на Красную площадь по просьбе правоохранительных органов. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).

«Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее», — заявили в ведомстве.

Ранее в этот же день движение транспорта ограничили на нескольких улицах столицы по требованию полиции, передает RT.

Ограничено движение по улице 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917, улице 1-я Бухвостова от ул. 3-я Бухвостова до ул. 2-я Бухвостова, а также по Проектируемому проезду 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал.

Гражданам рекомендовали быть внимательными при поездках в этот район и заранее планировать маршрут.

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