Прямой эфир
Общество
Записку нашли в кресте на куполе Собора святого Павла в Гатчине
Мир
Обвинители по делу об импичменте Трампа сочли процесс конституционным
Экономика
В 2020-м году россияне забрали с депозитов 1,7 трлн рублей
Мир
МИД анонсировал ответ на каждый случай вмешательства в дела России
Авто
Россияне стали меньше покупать люксовых автомобилей
Общество
СМИ-иноагентов оштрафовали еще на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки
Мир
В США заявили о возможных санкциях против России в случае завершения строительства СП–2
Общество
«Волонтерская рота» почтила память погибших в Сталинградской битве
Мир
Президенты России и Аргентины обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Записку нашли в кресте на куполе Собора святого Павла в Гатчине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Записку от мастеров нашли в кресте на куполе Собора святого апостола Павла в Гатчине, ее оставили 35 лет назад. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Сложный товар: что делать с бесхозными церквями
Продавать храмы плохо, восстанавливать — тяжело и затратно

«При разборе креста, установленного на куполе Собора святого апостола Павла в Гатчине, реставраторы обнаружили записку, оставленную мастерами в 1986 году», — приводит сообщение властей «Интерфакс».

Как уточняется, в записке указаны данные о кресте: его высота и объем потраченного на него золота.

Кроме того, в послании имеются сведения о реставрации и освящении креста собора, которое состоялось в 1986 году.

Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла построили в середине XIX века. Храм принадлежит Гатчинской епархии Русской православной церкви, он является центром Гатчинского городского благочиния.

В конце декабря стало известно, что в церкви Успения с уникальными фресками, расположенной под Псковом, заменили кровлю. Отмечается, что кровля восстановлена полностью. Осталось завершить наружные работы, в том числе благоустройство. Для этого необходимо разработать новый проект.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021