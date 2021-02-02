Записку нашли в кресте на куполе Собора святого Павла в Гатчине

Записку от мастеров нашли в кресте на куполе Собора святого апостола Павла в Гатчине, ее оставили 35 лет назад. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

«При разборе креста, установленного на куполе Собора святого апостола Павла в Гатчине, реставраторы обнаружили записку, оставленную мастерами в 1986 году», — приводит сообщение властей «Интерфакс».

Как уточняется, в записке указаны данные о кресте: его высота и объем потраченного на него золота.

Кроме того, в послании имеются сведения о реставрации и освящении креста собора, которое состоялось в 1986 году.

Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла построили в середине XIX века. Храм принадлежит Гатчинской епархии Русской православной церкви, он является центром Гатчинского городского благочиния.

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