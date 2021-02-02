В 2020-м году россияне забрали с депозитов 1,7 трлн рублей

Рекордно низкие ставки по депозитам в 2020 году обернулись для российских банков оттоком вкладов и потерей клиентов, показал опрос «Известий» топ-30 кредитных организаций. По данным ЦБ, за 2020-й с депозитов утекло 1,68 трлн рублей.

Банки вместе с оттоком средств отмечают тенденцию существенного уменьшения горизонта планирования клиентов, перевода средств в накопительные счета и вложения в другие альтернативные инструменты. Так, по словам руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадия Чаусова, в 2020-м наблюдалось перераспределение сбережений граждан из вкладов в накопительные счета, что объясняется снижением номинальной доходности первого продукта и желанием россиян гибко управлять своими средствами. В результате портфель вкладов сократился на 34%, а сберегательных счетов — вырос на 50%, подчеркнул он.

В 2020-м количество клиентов-вкладчиков упало на 9%, а объем их средств — на 2%, поделилась руководитель бизнеса «Депозиты» департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева. По словам директора розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгения Шитикова, по срочным вкладам доля пролонгаций в среднем упала на 10–15% в виду исторического снижения ключевой ставки и доходности депозитов.

Главным трендом рынка стало снижение горизонта планирования клиентов, которые в условиях неопределенности стремились держать деньги под рукой, отметила и замглавы управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

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