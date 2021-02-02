Обвинители по делу об импичменте Трампа сочли процесс конституционным

Обвинители от палаты представителей США отвергли мнение защиты о неконституционности процесса импичмента бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила во вторник, 2 февраля, газета The Washington Post.

«В конституции нет исключений для импичмента. Президент должен в полной мере ответить за свои действия в должности с первого до последнего дня», — следует из обвинительного документа.

Кроме того, согласно заявлению, демократы полностью возложили на Трампа ответственность за события 6 января в Вашингтоне и штурм Капитолия.

Палата представителей конгресса США 13 января проголосовала за резолюцию импичмента Трампа по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам, которые прошли в Вашингтоне 6 января.

В тот же день спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента Трампа.

Лидер демократов в парламенте Чак Шумер заявил 23 января, что процесс по импичменту бывшего президента США начнется в сенате 8 февраля.

Однако 27 января стало известно, что сенат США перенес рассмотрение импичмента Трампа на 9 февраля.

Впервые в истории Соединенных Штатов один и тот же глава государства, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия, дважды подвергся процедуре импичмента. В случае вынесения импичмента Трамп не сможет в будущем занимать высокие политические должности.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.