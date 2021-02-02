Алексей Навальный потребовал своего «немедленного освобождения»

Блогер Алексей Навальный в зале суда потребовал немедленно освободить его из-под стражи. Об этом 2 февраля сообщает корреспондент «Известий».

«Я не признаю всё это представление, оно лживо, не соответствует закону, я требую своего немедленного освобождения, я закончил», — завершил свое выступление Навальный в суде.

В здании Мосгорсуда 2 февраля проходит судебное заседание Симоновского суда, на котором рассматривается вопрос о замене условного срока Алексею Навальному на реальный. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила назначить блогеру 3,5 года колонии и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Прокурор Екатерина Фролова поддержала ходатайство ФСИН о замене блогеру условного наказания на реальное. Аргументируя свою позицию, она напомнила о снисходительности суда к Навальному. Прокурор отметила, что блогер — единственный человек в России, у кого есть два условных срока.

Представитель ФСИН также отметил, что ведомство долгое время не ходатайствовало о замене условного срока на реальный, руководствуясь принципами гуманизма.

Однако ФСИН указывает на многочисленные нарушения правил надзора Навальным. Блогер должен был регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, однако пропускал регистрацию. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть.

При этом блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. Кроме того, Навальный нарушал правила условного срока, организовывал массовые беспорядки. Ведомством зафиксировано порядка 60 нарушений.

До начала рассмотрения дела у суда прошли задержания возможных участников несанкционированной акции. Сторонники Навального призывали их прийти к суду еще во время несанкционированных акций, прошедших в воскресенье, 31 января. Дорожное движение в этом районе ограничено. На заседании присутствует супруга блогера Юлия Навальная.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января, когда он вернулся из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.