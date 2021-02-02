В США заявили о возможных санкциях против России в случае завершения строительства СП–2

В США намерены отслеживать процесс завершения строительства трубопровода «Северный поток – 2» и в связи с этим рассматривают возможность введения новых санкций против России. Об этом 2 февраля сообщил ТАСС представитель Госдепартамента Соединенных Штатов.

Он также отметил, что США намерены отслеживать деятельность по сертификации трубопровода, если она будет осуществляться.

Таким образом собеседник агентства прокомментировал появившиеся сведения о том, что США готовы начать диалог о снятии санкций с газопровода при том условии, что германская сторона представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта.

Ранее 2 февраля сообщалось, что американцы якобы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию трубопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В МИД России назвали новые санкции Вашингтона враждебными, подчеркнув, что Соединенные Штаты неприкрыто игнорируют нормы честной конкуренции.