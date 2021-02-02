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Хабаровский край получит средства на создание ФОКОТов

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Хабаровский край в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» получит около 20 млн рублей для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ).

Две такие площадки уже смонтированы в Хабаровске на базе средних школ № 24 и 80, сообщает ИА AmurMedia. По данным регионального министерства физической культуры и спорта, проект предполагает монтаж универсальной спортплощадки размером 60x30 м с искусственным футбольным газоном, а также четыре беговых дорожек по 200 м со специализированным покрытием. Рядом с футбольным полем планируется обустроить зону воркаута и уличных тренажеров. Также в состав комплекса войдут две крытые раздевалки и трибуна с навесом на 100 мест. Все работы планируется завершить в течение года.

В конце декабря в селе Бычиха Хабаровского района состоялось открытие новой многофункциональной спортивной площадки. Хоккейную коробку можно будет использовать круглогодично. Помимо ворот, на ней установлены волейбольные стойки и баскетбольные щиты. Стоимость реализации проекта «Приходи на каток» в Бычихе составила 2,3 млн рублей. Село стало третьим населенным пунктом в районе, где реализовали проект по созданию условий для развития спорта в рамках программы поддержки местных инициатив в этом году.

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