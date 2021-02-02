Путина удивили слова «элитный» и «элитарный» в названиях учебных заведений

Применение слов «элитный» и «элитарный» в названиях учебных заведений смутили президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил во вторник, 2 февраля.

По его словам, подобные названия «не радуют ухо нормального человека».

«То, что образование у вас в лицее на должном уровне дается, это понятно, потому что вы стали победителем конкурса «Учитель года», это очевидный факт. Но меня всегда смущают такие слова «элитный», «элитарный». Почему нельзя «Лицей классического образования»? — удивился глава государства в ходе общения с участниками конкурса «Учитель года».

Российский лидер предположил, что название с использованием перечисленных слов должно «привлечь родителей, у которых денежки есть, которые могут заплатить». Однако качество образования в лицее не подлежит сомнению, поскольку звание учителя года получил преподаватель именно из этого учебного учреждения.

Ранее в этот же день стало известно, что победителем всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» стал учитель математики Михаил Гуров из Ростова-на-Дону. В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что по традиции назначит победителя своим советником. В частности, он планирует советоваться по вопросам методики преподавания и системы оплаты труда.