Маас заметил желание США больше участвовать в разрешении конфликта на Украине

Администрация президента Джо Байдена демонстрирует, что США будут активнее участвовать в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, чем при Дональде Трампе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции «Европа-2021» 2 февраля.

По его словам, в администрации Трампа не было «особого интереса» к урегулированию украинского конфликта.

«Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом [России Владимиром] Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно понимать <...> как то, что США там будут действовать активнее, чем раньше», — сказал он. Трансляцию вел Der Tagesspiegel.

Маас отметил, что «больший американский вклад» поможет Германии и Франции как посредникам в конфликте «постепенно реализовать уже согласованные вещи».

Ранее, 30 января, посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не ослабят санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. По его словам, вопрос о действиях на Украине остался приоритетным для администрации США.

Днем позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о категорическом несогласии Москвы с позицией Вашингтона по Украине.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. В сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению боевых действий против сограждан.

Вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.