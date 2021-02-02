Названы чаще всего эвакуируемые в январе за стоянку без номеров машины

В Москве в январе 2021 года на спецстоянки были эвакуированы 125 автомобилей без номеров. Об этом 2 февраля сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Отмечается, что нередко без номеров на улицах оставляют люксовые иномарки. Больше трети — это дорогие модели BMW и Mercedes-Benz.

В столичном дептрансе отметили, что эвакуация машин без номеров является требованием Антитеррористической комиссии Москвы. Такие авто могут быть угнанными или использоваться в преступной деятельности. Их перемещают для дальнейшей проверки.

28 января сообщалось, что в 2020 году в Москве было обнаружено около 7,5 тыс. нарушений, связанных с работой нелегальных такси. При этом на штрафстоянки было отправлено 2852 машины нелегальных перевозчиков.

В ведомстве подчеркнули, что нелегальные таксисты работают без медицинского и технического осмотров. Кроме того, у некоторых перевозчиков отсутствуют водительские права.