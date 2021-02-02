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США готовы снять санкции с Nord Stream 2 при выполнении ФРГ ряда условий

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Власти США готовы снять санкции со строящегося газопровода «Северный поток – 2» при выполнении Германией некоторых условий. Об этом 1 февраля сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источник в американской администрации.

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«Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение. <…> В противном случае нам не удастся решить проблему по теме «Северный поток – 2», ― рассказал он изданию.

Отмечается, что Вашингтон также ждет гарантий того, что трубопровод не будет использоваться при сокращении транзита газа через Украину, пишет «Газета.ру».

В свою очередь, в правительстве Германии не увидели возможностей для уступок США по «Северному потоку – 2», ссылаясь на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через украинскую территорию.

Накануне представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер рассказал, что несколько стран Евросоюза предлагали включить «Северный поток – 2» в дискуссию о санкциях против России, однако позиция Германии остается неизменной.

В тот же день государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон призвал ФРГ отказаться от проекта. Он напомнил, что Париж уже выступал за прекращение строительства газопровода, по поводу которого у французских властей были сомнения и ранее.

При этом бывший канцлер Германии Герхард Шредер подчеркнул, что газопровод нужен ФРГ для обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, по его мнению, этот проект является инвестицией в будущее.

Минфин США 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В МИД России назвали новые санкции Вашингтона враждебными, подчеркнув, что Соединенные Штаты неприкрыто игнорируют нормы честной конкуренции.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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