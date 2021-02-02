СК начал проверку по факту взрыва газового баллона в многоэтажке в Мурманске

В Мурманске проводится проверка по факту взрыва газового баллона в многоквартирном доме, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 2 февраля в квартире на первом этаже дома № 212 по Кольскому проспекту. По данным следствия, газовый баллон взорвался во время работ по установке окон и утеплению балкона.

В результате взрыва пострадали работник и хозяйка квартиры. Женщине оказали помощь на месте, мужчине потребовалась госпитализация, пишет ИА FlashNord.

Организована процессуальная проверка по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

22 января на цветочном рынке Краснодара произошла разгерметизация газового баллона. В результате произошел взрыв и начался пожар, который охватил площадь в 150 кв. м. В результате ЧП погиб один человек.