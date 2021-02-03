Пикантный век: зачем ГМИИ имени Пушкина послал в Париж эротический шедевр

В элегантном парижском Музее Коньяк-Жэ все готово к открытию выставки «Империя чувств. От Франсуа Буше до Жан-Батиста Грёза». Посетителей ждут экспонаты, которые прибыли на берега Сены со всего мира: около 100 картин, рисунков и эстампов художников XVIII столетия. Название экспозиции отсылает к известному эротическому фильму японского режиссера Нагисы Осимы. Самый сексуальный ее экспонат — знаменитое полотно «Геркулес и Омфала» — прибыл из отечественного ГМИИ имени А.С. Пушкина. Свои шедевры делегировали Лувр, лондонская Национальная галерея Лондона, Национальный музей Стокгольма и даже французский Госбанк, который крайне редко дает на показ свои сокровища.

Империей чувств было царство так называемого «галантного века» — эпохи правления Людовика XV с 1715 по 1770 год, господство рококо, волшебный и беззаботный мир роскоши, изнеженности, легкомыслия и чувственных наслаждений.

Иллюстрация опасных связей

«Кто тогда не жил, тот не знает всех сладостей жизни», — ностальгировал впоследствии легендарный царедворец Талейран. Сладостная пора закончилась революционной гильотиной.

Галантный век в искусстве, подчеркивают историки, отражал раскованность и вседозволенность в отношениях мужчин и женщин, полную сексуальную свободу. Знаковым романом стали «Опасные связи» Шодерло де Лакло, а многие тогдашние картины могли бы служить его иллюстрацией.

Ведущим придворным живописцем оказался Франсуа Буше, которому покровительствовала королевская фаворитка мадам Помпадур. Она сама охотно позировала на картинах, которыми украшала свои апартаменты. В череде героинь Буше были также богини во главе с Венерой, дамы света и полусвета, нимфы, наяды, одалиски, пастушки.

Фото: Музей Коньяк-Жэ «Прекрасная кухарка», Франсуа Буше, 1735 год

Свои модели Франсуа Буше находил прямо на улицах среди хорошеньких девиц легкого поведения и с пониженной социальной ответственностью. Его гений в мгновение превращал их в изысканных аристократок, жаждущих любовных утех с той же страстью, что и простолюдинки.

Знать скупала его картины, но предпочитала держать их под замком в своих кабинетах и спальнях — как, например, маркиз де Мариньи, брат мадам Помпадур.

— Никогда раньше художники не позволяли себе такой распущенности, — сказала «Известиям» директор Музея и куратор выставки Анник Лемуан.

Воображение Франсуа Буше

Гривуазные сюжеты доминируют во всех видах творчества. Чувственной любви посвящают труды художники, поэты, писатели, драматурги, философы. Местом действия становятся будуары и альковы, не считая буколических эскапад с игривыми пейзанками. Одаренный ученик Буше Жан-Батист Мари Пьер запечатлевает сцену однополой любви — объятия нимфы и женщины-фавна.

Ведущим мотивом живописи той эпохи, подчеркивает каталог выставки, оказываются «прелестные дамские ягодицы», а зритель оказывается в положении вуайериста, наблюдающего за любовными играми через замочную скважину.

Тогдашние арт-критики задавались риторическим вопросом — «о чем может писать Франсуа Буше?» Только о том, чем богато воображение человека, который проводит свою жизнь с малолетними проститутками.

Фото: Patrick Goetelen «Нимфа и фаунесса», Жан-Батист Мари Пьер

«Галантные сцены с участием Юпитера наполняют наши сердца радостью и будоражат чувства», — констатировал в конце XVIII века аббат-летописец Антуан Плюш в многотомном труде «История небес»

Хотя Буше и занял место главного королевского художника, арт-критики той эпохи часто принимали его в штыки. Пикантные сценки Буше вызывали, в частности, неприязнь великого энциклопедиста и друга Екатерины II философа Дени Дидро. Он называл их побрякушками и писал: «Его распутство должно пленять щеголей, легкомыслящих женщин, молодежь, людей света, то есть всех тех, кому чужды истинный вкус, правдивость…Упадок нравов повлек за собой потерю вкуса, чувства цвета, композиции, понимания характеров, выразительности, красоты рисунка».

Спустя полтора столетия аналогичный вердикт вынес знаменитый художник и искусствовед Александр Бенуа: «Сам Буше в начале своей деятельности был прелестным реалистом, но затем всё более и более погружается в ядовитую атмосферу лжи и притворства, которая к тому времени окутала слабого Людовика XV и высшее французское общество. Характерные картины Буше полны виртуозной ловкости, но в них нет ничего правдивого, ничего искреннего». Это не помешало нашим художникам-мирискусникам в начале минувшего века воспевать век галантный в своих картинах.

Искусство той эпохи понесло невосполнимые потери, когда в начале прошлого столетия американские власти распорядились уничтожить эротические картины Франсуа Буше и его единомышленников, которые были задержаны на таможне.

Фото: Studio Sébert «Дебют модели», Жан-Оноре Фрагонар, 1770 год

У современных российских классиков совершенно другой взгляд на тех художников.

— У Фрагонара даже сексуальные сцены превращаются в нечто прекрасное, — объяснил «Известиям» художник Эрик Булатов. — Вспомним хотя бы его работу «Качели», на которой изображены молодая женщина и два кавалера. Один раскачивает качели сзади, а другому дама показывает ноги с задранной юбкой. Это не только фривольная сцена, но и безумно красивый полет прекрасного существа, райской птицы. Для этого и написана эта картина.

Категория 6+

Роль вишенки на торте в Музее Коньяк-Жэ неожиданно призвана сыграть уникальная порнографическая коллекция некоего Мони Вибескю, проливающая дополнительный свет на «галантные» нравы. Это гравюры, скульптуры, безделушки и прочие артефакты той эпохи, включая книги, которые, как сказано в каталоге, «читали одной рукой». Для коллекции нашлось место в специальном кабинете на последнем этаже Музея Коньяк-Жэ.

Экспозицию дополняет раритет — парижская карта-путеводитель той эпохи, на которой обозначены не только злачные места типа борделей, притонов или клубов свободной любви, но и адреса юных любовниц Людовика XV, а заодно даны и адреса венерологических лечебниц.

Занятно, что в обширной выставочной программе «Империи чувств» нашлось место и для детей 6–11 лет. С учетом предстоящих школьных каникул они имеют возможность побывать на экскурсиях «Тайны Дианы» и «Мифы и легенды» и тем самым устранить лакуны в своем половом просвещении.