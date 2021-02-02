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Белуг из замороженных образцов вырастили астраханские ученые

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В Астраханской области ученым удалось вырастить белуг из замороженных образцов. Биологический материал был заморожен в Подмосковье в начала 2000-х годов.

Образцы хранились в криобанке на протяжении 20 лет. В 2020 году материал разморозили и оплодотворили икру.

Выращиванием белужат занимались ученые КаспНИРХа. Позже подросших рыб выпустят в естественную среду обитания.

Цель мероприятий — спасение генофонда осетровых, пишет «Астрахань-24».

В конце января сообщалось, что в Астраханском государственном медицинском университете ученые занимаются созданием лекарства от туберкулеза на основе верблюжьего молока. Из продукта ученые выделяют очищенный лактоферрин, белок, обладающий противовирусными и антимикробными свойствами.

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