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Новоселов рассказал о тактике предстоящего боя с Вильдановым

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Российский самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов раскрыл детали тактики, которую планирует применять на поединке с бывшим игроком в американский футбол, обладателем звания «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым.

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«Я в первую очередь все-таки спортсмен, давно уже не убивал — шутка. Спуску ему не дам, буду, конечно, его бить больно, максимальный урон постараюсь нанести», — сообщил Новоселов РЕН ТВ.

По словам спортсмена, его встреча с Вильдановым не станет для него чем-то сверхъестественным. Самбист подчеркнул, что его соперник — просто «огромный парень», желающий попробовать свои силы.

Кроме того, Новоселов не сомневается в собственном успехе, поскольку он встречался с подобным типом соперника не один раз, но им не удавалось одержать победу.

«Думаю, в этот раз получится всё то же самое, хоть он и больше меня на 70 кг», — заключил боец.

Ранее в январе Новоселов провел акробатическую тренировку в рамках подготовки к бою, который должен состояться 20 февраля. Он пройдет в рамках нового турнира «Короли ринга», в котором примут участие блогеры и профессиональные спортсмены.

В свою очередь Вильданов сообщил, что перед боем с Новоселовым он скинул 32 кг. Спортсмен уверен, что одержать победу над противником ему поможет опыт в американском футболе: игра помогла ему стать стойким и выносливым, что может сыграть решающую роль на ринге.

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