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Лесопожарную технику в Тамбовской области обновят за 13,5 млн рублей

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В Тамбовской области обновят лесопожарную технику. На эти цели из регионального бюджета направят 13,5 млн рублей. Правительство утвердило план мероприятий по профилактике лесных пожаров на 2021 год.

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В этом году на эти цели регионам было выделено более 6 млрд рублей

В постановлении прописано противопожарное обустройство лесов, формирование запасов материальных ресурсов, мониторинг состояния пожарной безопасности в лесном хозяйстве, уборка сухостойных деревьев. Также в этом году власти планируют проводить мероприятия по укреплению материально-технической оснащенности лесопожарных станций.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», в 2020 году в течение лесопожарного сезона в регионе ликвидировали 14 лесных пожаров на общей площади более 100 га. Была задействована вся система обнаружения лесных пожаров. Лесоводы создавали минерализованные полосы, строили и ремонтировали дороги противопожарного назначения.

Рослесхозу представлен проект сводного плана тушения лесных пожаров в Тамбовской области на 2021 год. Он уже прошел согласование в департаменте лесного хозяйства по ЦФО и ФБУ «Авиалесоохрана».

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